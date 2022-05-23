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Ужин в Париже. Свитолина отдохнула в компании украинских звезд

Сергей Шаховец
23 мая, 14:07
Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела благотворительный ужин в столице Франции

Три звезды украинского спорта - Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Сергей Стаховский

Лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина взяла паузу в карьере. В октябре украинская теннисистка ожидает рождение первенца.

Но не забывает будущая мама и о гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от военной агрессии России.

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На днях Свитолина провела благотворительный ужин в Париже в компании звезд украинского спорта – Андрея Шевченко и Сергея Стаховского.

"Украинский ужин с моими дорогими друзьями", – подписала фотографию Свитолина в Instagram.

Отметим, что Элина Свитолина создала благотворительный фонд поддержки юных украинских теннисистов, которые потеряли возможность тренироваться из-за агрессии России. За средства фонда парни и девушки в возрасте от 10 до 20 лет могут заниматься теннисом в лучших академиях Европы.

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Сейчас главные приоритеты в жизни прославленной украинской теннисистки это семья и фонд.

Сине-желтый макияж Свитолиной / Фото: Коллаж: Сегодня