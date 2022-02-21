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Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
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Уже россиянин: экс-игрок сборной Украины выбрал себе новую Родину

Сергей Шаховец
21 февраля, 16:44
Бывший защитник юношеской сборной Украины Марк Мампасси принял российское гражданство

Марк Мампасси / Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" (Москва)

Информация о смене гражданства появилась на сайте российской Премьер-лиги (РПЛ), где защитник Марк Мампасси заявлен за московский Локомотив как гражданин РФ.

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В зимнее межсезонье воспитанник Академии Шахтера пополнил состав "железнодорожников", подписав пятилетний контракт. Сразу после подписания соглашения Мампасси заявил, что готов продолжить свои выступления за юниорскую сборную Украины.

"Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы", – говорил в декабре прошлого года экс-украинец.

Марк Мампасси перешел в российский Локомотив / Фото: Instagram

А уже спустя несколько месяцев футболист отрекся от своих слов.

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"Честно, сам себя подставил тем заявлением. Мне позвонил журналист и сказал, что нужно дать такую цитату. Ответил: "Напишите". Тогда все уже затихло, а это подлило масла", – сказал Мампасси в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Добавим, что Марк играл за юношеские сборные Украины. За команду до 17 лет он провел 12 матчей и забил 2 гола, а в составе сборной до 19 лет провел три игры.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1 млн евро. Минувший год Мампасси провел в составе Мариуполе, где выступал на правах аренды. В украинской Премьер-лиге защитник сыграл 21 поединок.