Уже минус пять. Команда Коваленко усложнила жизнь Шевченко

Защитник Наполи Жуан Жезус помог Специи добыть победу на выезде / Фото: Reuters

В матче 19-го тура Серии А Наполи принимал Специю на стадионе "Диего Армандо Марадона". Главный тренер "орлят", как называют Специю болельщики, не нашел места в составе для Виктора Коваленко, который всю игру провел в запасе.

В конце первого тайма защитник Наполи Жуан Жезус, после верховой подачи игрока Специи, отправил мяч в сетку собственных ворот.

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Игра так и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Отметим, что за весь матч футболисты Специи ни разу не нанесли удар в створ ворот Наполи.

Автогол Жезуса

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ОБЗОР МАТЧА

Серия А. 19-й тур

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Наполи — Специя — 0:1

Гол: Жезус, 37, автогол

После 19-ти сыгранных матчей Специя набрала 16 очков и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Серии А. Отрыв "орлят" от Дженоа увеличился до 5 баллов и шансы "грифонов" сохранить место в Серии А значительно ухудшились.

Напомним, что подопечные Андрея Шевченко сыграли в нулевую ничью (0:0) с командой Руслана Малиновского.

Дженоа – Аталанта – 0:0 / Фото: REUTERS

Но несмотря на ничью с Аталантой, Дженоа остается в зоне вылета Серии А. Исправлять ситуацию предстоит уже в 2022 году.