Утром в Зал Славы, вечером – на нары: звезда ММА опять угодил в тюрьму

Экс-чемпион UFC Джон Джонс арестован по обвинению в домашнем насилии / Фото: Коллаж: Сегодня

34-летний боец был задержан в пятницу утром в Лас-Вегасе. Как сообщает ESPN со ссылкой на полицию Лас-Вегаса, Джонсу предъявили обвинения в нанесении побоев, домашнем насилии, а также вскрытии автомобиля. Вечером того же дня американца отпустили из участка под залог в 8 000 долларов.

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Стоит отметить, что американский боец не впервые имеет проблемы с законом. С 2012 года у него насобирался целый букет правонарушений. Он не раз раз попадал в руки полицию за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, насилие, применении запрещенных препаратов, небрежном обращении с огнестрельным оружием.

Но все эти нарушения сходили ему с рук, поскольку он получал символическое наказание.

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Буквально накануне, 23 сентября, Джонса включили в Зал Славы UFC, как участника первого поединка против Александра Густафссона.

Джон Джонс – лучший боец в истории UFC по победам в титульных поединках: он 14 раз дрался за право быть чемпионом промоушна.

Всего экс-чемпион UFC провел 27 поединков, 26 из которых он выиграл. Последний бой Джонса состоялся 9 февраля 2020 года, тогда он единогласным решением судей победил Доминика Рейеса.

В августе 2020 года Джонс официально отказался от титула чемпиона в полутяжелом весе и заявил о своем желании подняться в тяжелый дивизион и бороться за титул чемпиона UFC в тяжелом весе.