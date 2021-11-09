Успел среагировать! Польский спортсмен едва не погиб на олимпийской трассе Пекина

У Соховича диагностировали сильное повреждение левой коленной чашечки и порез правой ноги после удара о барьер в Национальном центре Яньцин, который будет использоваться для проведения зимних Олимпийских игр-2022.

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"Мне дали зеленый свет для выезда на трассу. Впервые я смог спокойно проехать эти два сложных поворота. Но вдруг я увидел на трассе закрытые ворота.

Тогда я выпустил сани из-под себя и занял позицию, как лыжник на скоростном спуске. Я надеялся, что на такой скорости я смогу перепрыгнуть через барьер. Однако все происходило слишком быстро, и у меня не было времени на прыжок.

Вот почему у меня повреждены ноги, а не все остальное тело. Если бы я не успел среагировать, это могло бы привести к трагедии", – приводит слова спортсмена Onet.