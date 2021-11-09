11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 19:45
Франция --
Казахстан --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Успел среагировать! Польский спортсмен едва не погиб на олимпийской трассе Пекина

Любомир Луканюк
9 ноября, 15:12
Саночник Матеуш Сохович получил тяжелые травмы после несчастного случая на тренировке на трассе Олимпиады-2022

Матеуш Сохович с трассы попал в больницу

У Соховича диагностировали сильное повреждение левой коленной чашечки и порез правой ноги после удара о барьер в Национальном центре Яньцин, который будет использоваться для проведения зимних Олимпийских игр-2022.

Читайте также: Как погибали олимпийцы: пули террористов, солнечный удар и лишний жир

Реклама

"Мне дали зеленый свет для выезда на трассу. Впервые я смог спокойно проехать эти два сложных поворота. Но вдруг я увидел на трассе закрытые ворота.

Тогда я выпустил сани из-под себя и занял позицию, как лыжник на скоростном спуске. Я надеялся, что на такой скорости я смогу перепрыгнуть через барьер. Однако все происходило слишком быстро, и у меня не было времени на прыжок.

Вот почему у меня повреждены ноги, а не все остальное тело. Если бы я не успел среагировать, это могло бы привести к трагедии", – приводит слова спортсмена Onet.