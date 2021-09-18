Усику не до Джошуа. У его сына – проблемы

Усик и его дети / Фото: Instagram

Уже 25 сентября на лондонском стадионе "Тоттенхэм" Александр Усик попытается лишить Энтони Джошуа чемпионских поясов в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

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Однако, несмотря на близость самого важного боя в своей жизни, 34-летний украинец говорит, что ему сейчас – не до британского соперника.

"На данный момент, если честно, я вообще не думаю об Энтони Джошуа: что он будет использовать, как будет боксировать. У меня есть чуть-чуть времени закончить свой тренировочный лагерь. Я больше думаю о том, как себя ощущает мой сын в школе, потому что он пошел в первый класс и очень не хочет этого делать. Он говорит: "Я не хочу ходить в школу, папа. Мне там скучно".

"Но все нормально, он успокоился. Так вот – я больше об этом думаю, чем о том, что будет делать Энтони в ринге", – заявил Усик каналу Matchroom Boxing

Отметим, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.