22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
18 сентября 17:00
Мариуполь 0
Шахтер 5
18 сентября 17:00
Днепр-1 1
Верес 0
18 сентября 19:30
Динамо 1
Александрия 0
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
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Усику не до Джошуа. У его сына – проблемы

Олег Люлька
18 сентября, 22:49
До поединка Александра Усика с Энтони Джошуа остаются считанные дни, но, как оказалось, у украинского боксера есть сейчас заботы поважнее, чем предстоящий бой

Усик и его дети / Фото: Instagram

Уже 25 сентября на лондонском стадионе "Тоттенхэм" Александр Усик попытается лишить Энтони Джошуа чемпионских поясов в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

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Однако, несмотря на близость самого важного боя в своей жизни, 34-летний украинец говорит, что ему сейчас – не до британского соперника.

"На данный момент, если честно, я вообще не думаю об Энтони Джошуа: что он будет использовать, как будет боксировать. У меня есть чуть-чуть времени закончить свой тренировочный лагерь. Я больше думаю о том, как себя ощущает мой сын в школе, потому что он пошел в первый класс и очень не хочет этого делать. Он говорит: "Я не хочу ходить в школу, папа. Мне там скучно".

"Но все нормально, он успокоился. Так вот – я больше об этом думаю, чем о том, что будет делать Энтони в ринге", – заявил Усик каналу Matchroom Boxing

Отметим, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

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