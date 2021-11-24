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Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
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Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Усика разыграли с сигаретами на дне рождения миллиардера (видео)

Андрей Трофимов
24 ноября, 15:32
На ладони знаменитого боксера показали фокус, который изрядно его позабавил

Усик не уследил за сигаретами / Фото: Instagram

До весеннего реванша с Энтони Джошуа еще далеко. А потому новый обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик может позволить себе расслабиться на светских мероприятиях.

Знаменитый боксер пришел поздравить с днем рождения своего друга – украинского бизнесмена армянского происхождения Артура Мхитаряна, чье совместное состояние с отцом Нвером оценивается в $118 млн (свыше трех миллиардов гривен).

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При этом урок ловкости рук на вечеринке Усику преподал приглашенный иллюзионист. Закурив одновременно пять сигарет, фокусник их погасил, а затем принялся впихивать себе в кулак, расположенный на ладони боксера.

Когда же иллюзионист кулак разжал, сигарет там не оказалось – они каким-то образом перекочевали под стол, на штаны Усику.

Увидев это, боксер заразительно рассмеялся.

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Отметим, что Усик и сам на фокусы способен. Только посмотрите, что боксер вытворяет с монетами.