Усик – защитник Украины. Мэр Киева поблагодарил чемпиона за преданность

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Столица Украины продолжает держать оборону, несмотря на постоянные подлые удары рашистских войск. Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно заявлял о готовности города к атакам врага. Благодарен легендарный украинский боксер и каждому гражданину, который стал на защиту своей Родины. В том числе и спортсменам, которые взяли в руки оружие для борьбы против оккупантов.

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Усик вступил в тероборону / Фото: Коллаж: Сегодня

В интервью Украинской правде Виталий Кличко категорически высказался о деятельности и мужестве чемпиона мира по боксу Александра Усика. Несмотря на одиозные заявления и неоднозначную позицию украинца в прошлом, начало войны показало настоящую позицию Усика.

"Я с Александром общался, но могу сказать, что ему не наставник. Он достаточно взрослый человек, уже достигший многого в жизни, в спорте. Многие украинцы не могли понять, кого он действительно поддерживает. Он записался в территориальную оборону, сделал четкое заявление, что он находится на Родине, будет ее защищать. Я после этого с Сашей общался, поблагодарил его. Мне было приятно. Я ему позвонил, поблагодарил за это. Это было искренне от Саши. Это важно, потому что Саша является авторитетом не только в Украине, но и многие россияне смотрят на его позицию".

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Напомним, что Александр Усик практически с первых дней войны находится в теробороне столицы Украины, как и многие другие украинские боксеры и спортсмены.