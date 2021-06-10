Усик запланировал очень опасное путешествие после победы над Джошуа

Александр Усик готов к новому вызову / Фото: Instagram
Переговоры о бое между Александром Усиком и Энтони Джошуа близки к завершению. Вот-вот в них должна быть поставлена точка.
"Мы надеемся, что подпишем контракт до конца этой недели. Большинство нюансов согласованы и решены", – приводит слова промоутера Усика, Александра Красюка, Sky Sports
Александр Усик против Энтони Джошуа / Фото: Instagram
Более того, по словам Красюка, Усик уже запланировал, что сделает после победы над Джошуа.
"Уверенность Усика на уровне небес. Он так жаждет стать чемпионом в супертяжелом весе, а затем, когда соберет все титулы, отправиться в путешествие на Марс!" – сказал промоутер
Правда, тут Усику стоит сто раз подумать. Недавно Илон Маск предупредил об опасности при отправке людей на Марс, отметив: "Очевидно, что многие умрут вначале. Добраться туда непросто".
Бесстрашный Александр Усик на рельсах / Фото: Instagram
Ранее мы писали, что Усик и Джошуа уже определились с ареной. По последним данным, бой за титулы WBA, WBO, IBF, и IBO в супертяжелом весе должен пройти в сентябре на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур", вмещающем 62 тысячи зрителей.
Смотрите, как Усик готовится к Джошуа
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