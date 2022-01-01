Усик с крестом и красоткой в секси-платье: вот это встреча Нового года (фото)

Усик и его жена Екатерина / Фото: Instagram

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик, благодаря гонорару за победу над Энтони Джошуа возглавивший рейтинг миллионеров украинского спорта, встретил 2022-й с невероятной красоткой.

Супруга боксера Екатерина, укоротив волосы и одев сексуальное белое мини-платье, изменилась практически до неузнаваемости.

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Лучший спортсмен 2021 года в Украине просто не в силах отвести от нее глаз!

При этом на самом Усике в новогоднюю ночь была черная футболка с огромным крестом.

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Отметим, что, поздравляя украинцев с годом Тигра, Усик призвал: "В первую очередь, нам нужно быть людьми, а потом нам надо быть тиграми".

Напомним, не далее как 25 сентября, в день победы над Энтони Джошуа, исполнилось 12 лет со свадьбы Усика с Екатериной.

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Александр и Екатерина вместе еще со школы, после выпуска они начали жить вместе, а в 2009 году поженились. Однако был в их жизни период, когда пара едва не разбежалась.

"Я тоже человек и попал в эти лапы славы. Думаю, это произошло где-то в 2006 году. Мне было 19 лет, и я стал призером взрослого чемпионата Европы. И это прям вау: я стал мастером спорта международного класса, у меня повысилась зарплата, мне дали премию. Естественно, я думал, что я очень крутой. По-моему, мы даже как-то повздорили с моей нынешней супругой и разошлись. Я типа звезда, ходил, как Макгрегор", – рассказывал Александр Усик.

Однако уже 12 лет они живут в счастливом браке и воспитывают троих детей: старшая – дочь Лиза, сыновья Кирилл и Михаил.