12 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
13 января 22:00 Онлайн
Милан --
Дженоа --
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Усик снова проиграл: неудачное начало года продолжается

Александр Трикиша, Андрей Трофимов
12 января, 15:14
2022 год пока тяжело назвать успешным для Александра Усика. Чемпион мира в супертяжелом весе потерпел очередное поражение

Александр Усик проиграл дочери в шахматы / Фото: REUTERS

Впрочем, болельщикам боксера расстраиваться не стоит. Фиаско случилось не на боксерском ринге, а на диване.

Читайте также: Усик на стероидах: Фьюри заподозрил украинца в махинациях

Реклама

Побила Усика его собственная дочь Елизавета в шахматной партии. Боксер играл белыми, но преимущество первого хода ему не помогло.

Елизавета – самый старший ребенок в семье Усика. Также Александр с супругой Катериной воспитывает сыновей Михаила и Кирилла.

Реклама

Несколько дней назад мы писали о драке Усика в Буковеле: боксера смели за 10 секунд. Такого поединка в исполнении знаменитого украинского боксера мир еще не видел.

Кстати, ранее Усик оказался сексистом. Женщины его линчуют за такие слова. Звезда мирового спорта Александр Усик сравнил женщин с цветами и сказал, что им не место в профессиональном боксе.

Реклама

Читайте также: