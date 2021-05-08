Усик с усами и ежиком: боксер удивил новым имиджем

Знаменитый украинский спортсмен продолжает экспериментировать со своим внешним видом и готовиться к следующему бою в супертяжелом дивизионе

/ Фото: Instagram

Непобедимый боксер-профессионал Александр Усик умеет не только добывать победы на ринге, но и удивлять за его пределами. 34-летний супертяж периодически меняет свой имидж, поражая новыми вариантами. Вчера вечером на своей странице в Instagram он предстал в очередном облике.

На днях Усик танцевал на ринге под российскую музыку.

Александр показался с короткой стрижкой "ежиком", какую часто делали в 1990-х. А еще отрастил казацкие усы – получился Усик с усами. В левом ухе 34-летний спортсмен разместил маленькую сережку. Фотографию уроженец Крыма сделал на лоне природе, у воды.

Однако при этом боксер не забывает и о своем основном занятии. Усик показал, как весело спаррингует с Даниэлем Лапиным.

"Поделись тем, что имеешь, и Бог даст тебе больше", – подписал он видеоролик.

Напомним, сейчас украинец находится в ожидании решения о своем следующем сопернике. Еще недавно ему пророчили бой с Джо Джойсом, но есть и вероятность, что он сможет встретиться в чемпионском поединке с Энтони Джошуа. Недавно Усик со Ждуном знатно потроллил WBO.

Смотрите, как Александр тренируется:

Усик, тренировка Видео: Instagram