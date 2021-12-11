Усик с Кивой и Савченко в Нью-Йорке: боксера затроллил скандальный украинец

Коллаж от Ивана Редкача / Фото: Instagram

Украинский боксер Иван Редкач возобновил троллинг Александра Усика, прибывшего в Нью-Йорк поддержать Василия Ломаченко в бою с Ричардом Комми.

Ломаченко – Комми: онлайн-трансляция боя

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Редкач сделал коллаж из трех персонажей – Усик, прилетевший в США в халате и шапке-ушанке, изображен в одной компании с депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой и экс-нардепом Надеждой Савченко, у которых похожие головные уборы.

И все они – на фоне арены "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, где около 6 утра, по киевскому времени, в воскресенье, 12 декабря, кум Усика Василий Ломаченко подерется с ганцем Ричардом Комми.

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"С такой поддержкой... Я отменил свою ставку в букмекерской конторе. Поеду на рыбалку лучше!" – написал в Instagram Иван Редкач, видимо, изначально собиравшийся поставить на поражение Ломаченко.

Как это было перед поединком Васи с Теофимо Лопесом год назад, когда Редкач "поднял" 48 тысяч долларов.

Александр Усик и Иван Редкач / Фото: Getty Images, Instagram

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Напомним, Редкач является заклятым хейтером Василия Ломаченко, в прошлом году они даже сцепились в американской церкви.

Регулярно атакует Редкач в соцсетях и Усика. Например, требовал изгнать из Украины директора его команды – Сергея Лапина.

Также Редкач обвинял Усика в лицемерии. "Ответ Усика на вопрос "Чей Крым?" – "Крым божий", это как минимум лицемерие", – утверждал Редкач.