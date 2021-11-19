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Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
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Усик пропал! Знаменитый боксер переживает за украинца

Андрей Трофимов
19 ноября, 12:41
Бывший соперник Александра Усика считает, что украинцу стоит больше уделять внимания соцсетям иначе ему не стать популярным

Александр Усик - чемпион супертяжелого веса / Фото: Reuters

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Майрис Бриедис разочарован, что Александр Усик не раскручивает свое имя после победы над Энтони Джошуа.

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После того, как украинец завоевал чемпионские титулы WBA, WBO и IBF, о нем почти не слышно. А вот Энтони регулярно в центре внимания.

"Усик выиграл у Джошуа – и пропал. В соцсетях его особо нет. Чем он занимается не понятно. А вот Джошуа куда-то пошел, что-то сделал, сказал.

Энтони поэтому всегда и зарабатывает большие деньги, потому что на него приходят люди. Он поддерживает всегда интерес публики и поэтому собирает полные стадионы", – считает Бриедис.

Напомним, что в 2018 году Бриедис дрался с Усиком. Поединок вышел очень конкурентным и судьи отдали минимальную победу Усику.

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Ранее Бриедис рассказывал, что Владимир Кличко ему сломал ребро. Латвийский боксер был спарринг-партнером братьев Кличко.