Усик продолжил экспериментировать с внешностью и усами

Непобедимый украинский боксер скучает в ожидании следующего боя и пробует разные вариации своих усов и стрижки. Но тренировки не останавливает

Александр Усик / Фото: Instagram

Наш знаменитый спортсмен Александр Усик продолжает простаивать, пока промоутеры пытаются договориться о его будущих боях. При этом 34-летний боксер проявляет фантазию, изменяя свой имидж. На днях Усик удивил усами и ежиком.

Минувшей ночью Александр на своей страничке в Instagram поделился еще одной фотографией. На этот раз парень укоротил себе усы: если раньше они опускались вниз, как часто у козаков, то сейчас они – прямые. И волосы у боксера теперь не стоят "ежиком". Каких-то подписей к этому Усик не сделал.

Также Усик рубанул на тему 9 мая: "Это не моя победа!"

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Еще недавно считалось, что следующим соперником Саши будет Джозеф Джойс. Однако в связи с проблемами в организации боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри все может измениться. Если вдруг британские чемпионы по разным версиям не договорятся о встрече в ринге, то украинец может сразиться и с Джошуа. Напомним, наш боксер – официальный претендент на титульный поединок по линии WBO.

Недавно Усик показал танцы на ринге под российскую музыку.

Смотрите, как Александр весело спаррингует с Даниэлем Лапиным: