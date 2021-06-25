Усик поддержал Ломаченко перед боем с поля для гольфа и с вертолета

Боксер-супертяж разнообразно отдыхает, но помнит о своем куме, который в эти выходные проведет поединок с японцем Масаеси Накатани в Лас-Вегасе

Усик и Ломаченко / Фото: Instagram

Украинец Александр Усик позволил себе сделать небольшую паузу в подготовке к бою с Энтони Джошуа. Переговоры близятся к завершению, а сама дуэль ожидается в конце сентября. Вчера Кличко и Усик встретились на пирсе, а сегодня уроженец Крыма показал очередные кадры из морской серии.

Александр отдыхает с женой, по всей видимости, за границей и делится на своей страничке в Instagram фотографиями и видео. Парень увлекся гольфом и засветился на поле в необычном виде в кепке.

Причем, Александр попробовал заниматься этим видом спорт даже на воде.

Недавно Усик с женой засветился на взрослых каникулах.

Также наш боксер не забыл о друге и опубликовал плакат в поддержку Василия в бою с японцем Масаеси Накатани, который состоится в ночь на воскресенье в США: "Я. Мы. Лома".

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После чего полетал на вертолете над береговой линией и похвастался видом с высоты птичьего полета.

На днях Усик стал моряком, но Джошуа сюрпризов от него не ждет.

Смотрите, как тренировался Василий: