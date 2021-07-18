Усик победит Джошуа, а потом... Промоутер раскрыл условия контракта

По словам Александра Красюка, в случае победы Усика над Джошуа в конце сентября в Лондоне, соперники встретятся в ринге еще раз – в договоре прописан реванш

Александр Усик vs Энтони Джошуа / Фото: Twitter

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, что будет делать его подопечный, если в ближайшем бою победит своего британского соперника Энтони Джошуа.

В таком случае Усик проведет с Джошуа реванш.

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"Все готово. На следующей неделе будет объявление боя. Задержки не было. Был просто процесс согласования во время работы с бумагами, со своей стороны я должен был обеспечить не только один бой, но и матч-реванш. Уже известно, что в случае победы Усика Джошуа захочет провести матч-реванш, – приводит слова Красюка Planet Sport. – Мы относимся к этому очень серьезно, и, чтобы избежать недоразумений после победы Усика, мы потратили дополнительное время на согласование вопросов, которые могут оказаться действительно важными после его победы"

"Для Усика не будет преувеличением сказать, что ему предстоит бой всей его жизни", – говорит Красюк

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

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"Когда Усик демонстрирует свои навыки, ему не нужен удар, чтобы выиграть бой. Неужели олимпийский чемпион в супертяжелом весе, абсолютный чемпион в крузейрвейте не обладает динамитным ударом? Вау, это не так. Любой боец, даже в любительских боях, в которых он только что начал, может нокаутировать другого. Это несложно. Сложно научиться правильно наносить удар в подбородок, а это боксерские навыки. Я вполне уверен в Усике", – добавил Красюк

Александр Усик против Энтони Джошуа / Фото: Instagram

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Напомним, поединок Александра Усика с чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа должен состояться 25 сентября на стадионе Тоттенхэма в Лондоне. Ожидается, что арена соберет 67 тысяч болельщиков.