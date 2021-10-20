Усик отдыхает! Ломаченко набрал два миллиона подписчиков в Instagram

Усик показывает, кто - номер один / Фото: Instagram

Даже без титулов, потерянных в бою с Теофимо Лопесом, Василий Ломаченко продолжает стремительно набирать популярность в соцсетях. Сегодня количество его подписчиков в Instagram перевалило за два миллиона!

Двукратный олимпийский чемпион Ломаченко стал первым украинским спортсменом, достигшим такого показателя!

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На момент публикации армия подписчиков Ломаченко составляла 2 016 000 человек.

Это более чем на 400 тысяч больше, чем у его ближайшего преследователя и кума – Александра Усика, который за последнее время обошел в рейтинге Александра Зинченко, отодвинув того на третью строчку.

Наши спортсмены в Instagram. ТОП-10

1. Василий Ломаченко (бокс) – 2 016 000 подписчиков

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Василий Ломаченко / Фото: Instagram

2. Александр Усик (бокс) – 1 607 000

Александр Усик / Фото: REUTERS

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3. Александр Зинченко (футбол) – 1 465 000

Александр Зинченко / Фото: Getty Images

4. Андрей Шевченко (футбол) – 1 031 000

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

5. Элина Свитолина (теннис) – 827 000

Элина Свитолина / Фото: Reuters

6. Иван Редкач (бокс) – 719 000

Иван Редкач / Фото: Getty Images

7. Владимир Кличко (бокс) – 644 000

Владимир Кличко

8. Андрей Лунин (футбол) – 517 000

Андрей Лунин / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

9. Дарья Белодед (дзюдо) – 496 000

Бронзовая медалистка Токио-2020 Дарья Белодед / Фото: Reuters

10. Алексей Торохтий (тяжелая атлетика) – 435 000

Алексей Торохтий / Фото: Getty Images

Напомним, следующий бой Василий Ломаченко проведет 11 декабря в Нью-Йорке – его соперником будет Ричард Комми из Ганы по прозвищу Терминатор.