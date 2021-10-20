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Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Усик отдыхает! Ломаченко набрал два миллиона подписчиков в Instagram

Андрей Трофимов
20 октября, 16:04
Василий Ломаченко стал первым украинским спортсменом, собравшим такое количество фолловеров

Усик показывает, кто - номер один / Фото: Instagram

Даже без титулов, потерянных в бою с Теофимо Лопесом, Василий Ломаченко продолжает стремительно набирать популярность в соцсетях. Сегодня количество его подписчиков в Instagram перевалило за два миллиона!

Двукратный олимпийский чемпион Ломаченко стал первым украинским спортсменом, достигшим такого показателя!

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На момент публикации армия подписчиков Ломаченко составляла 2 016 000 человек.

Это более чем на 400 тысяч больше, чем у его ближайшего преследователя и кума – Александра Усика, который за последнее время обошел в рейтинге Александра Зинченко, отодвинув того на третью строчку.

Наши спортсмены в Instagram. ТОП-10

1. Василий Ломаченко (бокс) – 2 016 000 подписчиков

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Василий Ломаченко / Фото: Instagram

2. Александр Усик (бокс) – 1 607 000

Александр Усик / Фото: REUTERS

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3. Александр Зинченко (футбол) – 1 465 000

Александр Зинченко / Фото: Getty Images

4. Андрей Шевченко (футбол) – 1 031 000

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

5. Элина Свитолина (теннис) – 827 000

Элина Свитолина / Фото: Reuters

6. Иван Редкач (бокс) – 719 000

Иван Редкач / Фото: Getty Images

7. Владимир Кличко (бокс) – 644 000

Владимир Кличко

8. Андрей Лунин (футбол) – 517 000

Андрей Лунин / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

9. Дарья Белодед (дзюдо) – 496 000

Бронзовая медалистка Токио-2020 Дарья Белодед / Фото: Reuters

10. Алексей Торохтий (тяжелая атлетика) – 435 000

Алексей Торохтий / Фото: Getty Images

Напомним, следующий бой Василий Ломаченко проведет 11 декабря в Нью-Йорке – его соперником будет Ричард Комми из Ганы по прозвищу Терминатор.

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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