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Усик, ну, погоди! Лучший боксер мира готовит Джошуа к реваншу

Сергей Шаховец
3 января, 13:23
Легендарный Флойд Мейвезер присоединился к тренировочному лагерю Эй-Джея и готов помочь другу вернуть пояса в реванше с Усиком

Эй-Джей готовится к реваншу под присмотром Мейвезера / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер посетил тренировку Энтони Джошуа и дал несколько советов, которые помогут британце в схватке с Усиком.

Мейвезер расстроился, что его друг проиграл Усику чемпионские пояса по версиям IBF, WBA, WBO. Он знает, как вернуть титулы в Англию.

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"Я готов научить Энтони некоторым вещам, которые помогут в реванше. Я еще до боя указывал на недостатки Джошуа. Теперь мы можем все исправить", – ранее заявил Мейвезер.

И не стал откладывать советы в долгий ящик и провел тренировку с Энтони Джошуа.

Видео тренировки Джошуа с Мейвезером

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Флойд провел на профи-ринге 50 боев и все выиграл! Он лучший боксер всех времен и народов вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec.

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

Напомним, Александр Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. Сразу после поединка Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше.

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Реванш должен состояться до 25 апреля 2022 года.

Усик победил Джошуа судейским решением / Фото: Reuters