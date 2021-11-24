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Аякс --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
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Минай --
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Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
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Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Усик – ненормальный! Скандальный чемпион обвинил украинца в безумии

Сергей Шаховец
24 ноября, 12:09
Экс-чемпион в супертяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс восхищен физическими данными Александра Усика и заявил, что остальным боксерам с ним не стоит тягаться

Шэннон Бриггс назвал Усика зверем

Сам Шеннон Бриггс, по прозвищу Пушка, отличается эксцентричным поведением, от которого особо доставалось Владимиру Кличко. Но когда разговор с американцем зашел о нынешнем украинском чемпионе по версиям WBA, WBO и IBF Александре Усике, Бриггс буквально рассыпался в комплиментах.

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"Усик – зверь, он ненормальный. Он необычный человек, понимаете? Усик – незаурядная личность, поэтому с ним будет тяжело драться.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

С таким парнем можно надеяться только на то, что он потеряет свою хватку, перестанет быть голодным, потому что заработал денег и всего достиг. Это единственное, на что ты можешь рассчитывать с таким бойцом.

Усик тренируется как зверь. Я слышал, что он ходит на руках. Усик встает на руки и передвигается целый час. Он не опускается, а продолжает ходить. Это безумие", – цитирует слова Бриггса fightnews.info.

Александр Усик танцует гопак после победы над Джошуа / Фото: REUTERS

Добавим, что Шеннон Бриггс был чемпионом мира в хэвивейте по версии WBO (2006—2007). Американец является рекордсменом по количеству побед нокаутом в первом раунде. Он победил в первом раунде 38 соперников, из них как минимум 7 менее чем за 30 секунд.

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Но когда в чемпионском бою 2010 года Бриггз встретился с Виталием Кличко, украинец сделал из скандалиста "кашу".

Напомним, что ближайший бой Александр Усик должен провести с Энтони Джошуа. На проведение реванша претендуют Великобритания, Киев и Ближний Восток. Сроки проведения схватки март – апрель следующего года.

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Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Фаворитом реванша букмекеры называют Усика.

Смотрите яркий поединок Виталия Кличко и Шеннона Бриггса