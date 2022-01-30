Усик нарасхват. В Америке нарисовался брюхатый претендент на титулы украинца

Тревор Брайан успешно провел защиту регулярного чемпиона мира по версии WBA. 32-летний Брайан победил Джонатана Гуидри раздельным решением судей.

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Победа вскружила голову упитанному американцу и теперь он намерен выйти на ринг против звезд супертяжелого дивизиона.

"Тревор Брайан здесь надолго. Я показал это сегодня. Я буду становиться только лучше и продолжу совершенствовать свои навыки. Я работал до финального гонга.

Я покажу свои таланты за границей. Я устрою бои с бойцами из топ-3, будь то Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа или Александр Усик. Я заслуживаю этих поединков.

Этот бой был для меня ступенькой вверх. Уважение Джонатану Гуидри. Он был сложным соперником", – приводит слова Тревора Брайана fightnews.info.