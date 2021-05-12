Усик мог получить титульный бой еще в 2019 году: почему не срослось

Александр Усик никак не может получить титульный бой в супертяжелом весе, хотя у него был шанс завоевать пояс еще в 2019 году. Глава WBO советует спросить о срыве поединка у его менеджера

Александр Усик / Фото: Instagram

Глава WBO Франциско Валькарсел в ответ на заявление Эгиса Климаса о том, что Александру Усику не дадут титульный бой, рассказал, что украинец мог побороться за пояс в супертяжелом весе еще в 2019 году.

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO и мог оспорить титул в поединке против Энди Руиса после его сенсационной победы над Энтони Джошуа. Тем не менее, в следующем бою мексиканец снова встретился с британцем и уступил.

"Извините, но я должен это сказать. Никто не заставляет Усика отходить в сторону. Он был обязательным претендентом на бой с Энди Руисом, но не спрашивайте меня, почему он отошел от этого поединка. Спросите об этом Эдди Хирна", – написал Валькарсел в Twitter.

Непонятно, о каком шансе говорит Валькарсел, ведь пункт о реванше был прописан в контракте между Руисом и Джошуа. А Усик в это время восстанавливался после травмы, из-за чего у него сорвалась встреча с Карлосом Такамой. Свой дебютный бой в супертяжелом весе украинец провел только в октябре 2019 года, за два месяца до реванша Джошуа и Руиса.