Усик летит в Киев: как выглядит лицо украинца

Усик возвращается в Украину / Фото: Instagram
Александр Усик улетел в Киев из Лондона после того, как единогласным решением судей сенсационно одолел на стадионе "Тоттенхэм" британца Энтони Джошуа и завладел чемпионскими поясами WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.
На снимках Александра Усика перед самим отлетом видно след операции, которую ему сделали сразу по окончании боя, зашив бровь. А синяки под глазами украинца, ставшие следствием достигших-таки цели ударов Джошуа, порозовели.
"Они украшают", – сказал по этому поводу Усик каналу iFL TV.
Отметим, что Усик хотел бы провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Но, по словам Александра, для него это не принципиально. "Хоть в космосе", – говорит украинец.