Усик – Канело: назван вес, в котором состоится поединок

Усик vs Канело / Фото: Getty Images, Reuters

Британский промоутер Эдди Хирн уверен, что лучший боксер современности, абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона мексиканец Сауль Канело Альварес со временем проведет поединок против украинца Александра Усика – бывшего абсолютного чемпиона крузервейта (90,7 кг) и нынешнего обладателя титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе.

"Канело будет драться с Усиком. Очевидно, это должен быть договорной вес, потому что я не допускаю, что Усик вернется в крузервейт", – заявил Хирн каналу iFL TV.

Александр Усик и Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

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Напомним, что в следующем поединке лучший боксер мира независимо от весовой категории Сауль Альварес, ранее дравшийся в дивизионах от 67 до 79 кг, попытается стать чемпионом в новом весе – 86,2 кг. На май у мексиканца намечен бой за титул WBC против победителя январского поединка Илунги Макабу и Табисо Мчуну.

Абсолютный чемпион Сауль Альварес / Фото: REUTERS

Интересно, что Усик уже заявил, что не против подраться с Канело. "Если он хочет боксировать со мной в крузервейте, я смогу спуститься туда, но при условии, что у меня останутся пояса в супертяжелом весе, ведь я вернусь обратно", – отметил украинец.

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Александр Усик vs Сауль Альварес / Фото: Getty Images

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