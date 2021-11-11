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Усик или Фьюри? Легенда из России посмотрел на бой в двух параллелях

Любомир Луканюк
11 ноября, 15:15
Знаменитый в прошлом боксер Костя Цзю назвал сильные стороны Александра Усика и Тайсона Фьюри

Цзю уверен, что бой будет интересный

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю высказал свое мнение о потенциальном поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Боксеры могут встретиться за звание абсолютного чемпиона.

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"Я оцениваю бои в двух параллелях. Первая – это технически и тактически. Здесь лучше Усик. А вторая – зрелищность и характер. В этом плане предпочтительней Фьюри", – заявил Цзю.

Фьюри и Усик доминируют в супертяжелом весе / Фото: REUTERS

Бой Усик – Фьюри если и состоится, то не ранее осени следующего года. Для начала весной Усику нужно одолеть в реванше Джошуа, а Фьюри справиться со, скорее всего, Диллианом Уайтом.

Ранее мы писали, что Фьюри шесть часов делали операцию после боя с Деонтеем Уайлдером. У боксера были проблемы с локтями.

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