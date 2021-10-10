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Усик, Фьюри идет за тобой! Британец разделался с Уайлдером и сохранил титул

Александр Трикиша
10 октября, 07:44
Британский боксер Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, победив американца Деонтея Уайлдера. Суперпоединок прошел в Лас – Вегасе

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера / Фото: Getty Images

Уайлдер начал бой резво, но уже в третьем раунде оказался в нокдауне. Казалось, бой сейчас закончится, но американца спас гонг. Мы вели подробный онлайн боя Фьюри – Уайлдер.

А в следующем раунде Уайлдер дважды! отправил Фьюри на канвас! После этого уже и Фьюри выглядел не таким свежим.

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Тем не менее, в дальнейшем Уайлдер не смог навязать сопернику бой. Он едва перемещался на ринге и надеялся только на лакипанч. Но этого не случилось.

Фьюри монотонно околачивал соперника, еще раз отправив в нокдаун в 10-м раунде, а в следующей трехминутке все было решено – Уайлдер рухнул на канвас обессиленный и рефери сразу же остановил бой!

Наши оценки на момент остановки боя:

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Поговаривали, что победитель боя Фьюри – Уайлдер получит 30 дней, чтобы договориться об объединительном поединке с чемпион по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александром Усиком.

Иначе победитель боя Фьюри – Уайлдер должен будет провести свой следующий поединок против временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Диллианом Уайтом.

Результаты андеркарта:

  • Роберт Хелениус победил Адама Ковнацки
  • Эфе Аджагба уступил Франку Санчесу
  • Робейси Рамирес победил Орландо Гонсалеса Руиса
  • Эдгар Берланга победил Марсело Эстебана Косереса
  • Джулиан Уильямс уступил Владимиру Эрнадесу
  • Джаред Андерсон победил нокаутом Владимира Терешкина
  • Виктор Выхрыст нокаутировал Майка Маршалла
  • Брюс Каррингтон победил Сесара Канту

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