Усик – Джошуа: новые сроки боя

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

После того как сорвался поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри за звание короля хэвивейта, актуальной для украинца снова стала подготовка к реваншу с Энтони Джошуа.

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Однако и тут болельщикам придется запастить недюжинным терпением, ведь проведение повторного поединка Усик – Джошуа затягивается.

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

"В настоящее время мы говорим об апреле для Фьюри против Уайта и, возможно, мае для Джошуа против Усика", – заявил накануне промоутер Уайта и Джошуа Эдди Хирн.

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Однако промоутер Фьюри, Боб Арум, сегодня назвал еще более поздние сроки для поединка Усика с Джошуа.

"Они проведут бой в июне", – сказал Арум.

Фаворитом на проведение реванша называется Лондон. Как вариант – стадион "Уэмбли". Но не исключено, что Усик с Джошуа подерутся на Ближнем Востоке.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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При этом Арум дал понять, что будет болеть за Усика, чтобы в конце года именно с ним Фьюри подрался за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона.

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

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