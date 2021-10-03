Усик – Джошуа: когда реванш и кто фаворит

Александр Усик победил Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

В первом поединке в Лондоне Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и отобрал у него звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

В контракте значился пункт о незамедлительном реванше в случае победы украинца. Многие фанаты, да и сам Усик, желают, чтобы этот бой прошел уже на территории украинца.

Когда состоится реванш Усик – Джошуа:

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Согласно контракту, реванш должен пройти в течение полугода после первого поединка. Промоутер Усика Александр Красюк рассказывал, что бой планируется на февраль-март следующего года. Естественно, в случае какого-нибудь форс-мажора поединок могут перенести на более поздний срок.

Усик и НСК "Олимпийский" / Фото: Reuters

Где пройдет реванш:

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Принять повторный бой Усика и Джошуа желают многие страны, даже в Украине. Сам Усик хотел бы драться на "Олимпийском" в Киеве, такую же идею высказал Виталий Кличко.

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Однако большая вероятность, что бой пройдет где-то на Ближнем востоке. Сразу после первого поединка появились слухи, что второй бой проведут в Саудовской Аравии.

/ Фото: Reuters

У промоутера Джошуа Эдди Хирна уже налажены контакты с шейхами, ведь именно в Саудовской Аравии Джошуа проводил второй бой с Энди Руисом и тогда одержал победу. Бой на Ближнем востоке будет наиболее выгодным с финансовой точки зрения.

Кто фаворит в реванше:

Если в первом поединке букмекеры отдавали предпочтение на тот момент еще действующему чемпиону мира Энтони Джошуа, то в реванше в роли фаворита уже выступает Александр Усик.

Правда, котировки на бой Усик – Джошуа принимает пока только одна букмекерская контора. Котировки следующие:

Победа Усика – 1.44

Ничья – 17.00

Победа Джошуа – 2.75

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Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters