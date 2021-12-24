Усик – большая угроза для Канело. Назван победитель боя двух абсолютов

У Сауля Альвареса нет шансов в бою с Усиком / Фото: Getty Images

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес решил пойти на покорение пятой весовой категории – крузервейта, где господствовал Александр Усик. Теперь перспектива увидеть предстоящий бой Канело – Усик становится все большей реальностью.

Но лучшему боксеру мира независимо от весовой категории будет сложно справиться с украинцем, считает экс-чемапион мира Карл Фроч.

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"Мне кажется, что любой топовый боец из полутяжелого и первого тяжелого веса – это угроза для Канело. Я не знаю, сможет ли Усик спуститься обратно в крузервейт для этого боя, но думаю, что Усик победил бы Канело. Он слишком большой и хороший для него", – сказал Карл Фроч порталу Sky Sports.

Александр Усик и Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

Ранее мы сообщали, что если бой Усика и Канело состоится, то это будет не хэвивейт и не крузервейт, а нечто среднее между ними. Такое заявление сделал известный промоутер Эдди Хирн.

Интересно, что Усик уже заявил, что не против подраться с Канело. "Если он хочет боксировать со мной в крузервейте, я смогу спуститься туда, но при условии, что у меня останутся пояса в супертяжелом весе, ведь я вернусь обратно", – отметил украинец.

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Усик безжалостен не только в боксе / Фото: Instagram

Напомним, что в следующем поединке лучший боксер мира независимо от весовой категории Сауль Альварес, попытается стать чемпионом в новом весе – 86,2 кг. На май у мексиканца намечен бой за титул WBC против победителя январского поединка Илунги Макабу и Табисо Мчуну.