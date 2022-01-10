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Ушла под лед под музыку из "Титаника": отчаянный поступок звезды украинского бокса

Андрей Трофимов
10 января, 16:33
Чемпионка Европы Татьяна Коб обожает баню, а после нее купается – ее не могут остановить даже мороз и замерзшее озеро

Коб купается зимой / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитая украинская боксерша Татьяна Коб не стала ждать Крещения, чтобы искупаться в проруби. Спортсменка эффектно ушла под лед под музыку из кинофильма "Титаник".

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Водные процедуры Коб приняла после бани.

"Лучший отдых для меня – это баня. Восстанавливающий процесс для твоего организма – это баня.

Баня – это здоровье. Баня – это сила. Баня – это релакс", – написала в Instagram Татьяна.

Отметим, что за свою спортивную карьеру 34-летняя украинка Татьяна Коб собрала полный комплект медалей на чемпионатах Европы. В 2009-м в Николаеве она стала "золотой" призершей, в Софии-2016 – "серебряной", а на Европе-2019 в Мадриде Коб завоевала "бронзу". Также на ее счету "бронза" чемпионата мира-2010.