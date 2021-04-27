Ушел из дома и не вернулся: полиция разыскивает экс-игрока Динамо и Карпат

Бывший футболист Ярослав Думанский пропал в Ивано-Франковске. О пропаже в полицию сообщила его мать. Думанский выступал за Динамо, Карпаты, Металлист и Прикарпатье

Ярослав Думанский / Фото: Dynamo.kiev.ua

Бывший футболист киевского Динамо и львовских Карпат Ярослав Думанский пропал без вести в Ивано-Франковске. Он ушел из дома 20 апреля из дома и не вернулся.