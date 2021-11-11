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Усатый и в каске: в Сеть слили смешное детское фото Месси

Александр Трикиша
11 ноября, 20:15
Популярный футбольный Instagram-канал 433 опубликовал детское фото знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси. Во всяком случае, именно форварда ПСЖ опознали подписчики канала

Лионель Месси в детстве и сейчас / Фото: Instagram, REUTERS

Редакторы канала где-то раскопали детское фото аргентинца, на котором он позирует в красном плаще с рисунком пингвина и шахтерской каске на голове.

Образ дополняют приклеенные усы и беззаботная улыбка будущего шестикратного обладателя "Золотого мяча".

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Ранее в Сети опубликовали первое интервью с юным Лионелем Месси. Легендарный футболист начинал свою карьеру в Ньюэллс Олд Бойз, где дал свое первое интервью, после успешного матча.

Кстати, ранее появилась информация, что Барселона решила вернуть Месси. Лишь в августе Лионель перебрался из Каталонии в Пари Сен-Жермен, но на "Камп Ноу" уже заговорили о его возвращении.

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С Барселоной Месси 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.