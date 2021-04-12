Урод! Украинского чемпиона оскорбил российский депутат

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак после победы на чемпионате Европы в Москвеопубликовал в Instagram огненные строки, приложив фото горящей Красной площади.



"Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком.



Никто не выжил – все сгорели,

Все Pussy, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели

Горели ох**нно так.



Москва, по ком звонят твои колокола?

Москва, почем твои златые купола?"

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В России остро отреагировали на пост Чумака. Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в интервью для "РБ Спорт" назвал украинского спортсмена уродом.

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"Я очень хорошо отношусь к Украине. У меня жена оттуда. Там живут ее родственники. Я очень люблю Украину и украинцев. Но, к сожалению, в семье не без урода. Если ты – такой националист и не любишь Россию, зачем приехал сюда выступать?

Я считаю, что это политический демарш со стороны украинского спортсмена. Надо запретить спортсменам заниматься политикой! Закончит со спортом – пусть идет депутатом украинской Рады. Сейчас он должен выступать на благо своей семьи и своей страны, но не заниматься политикой. Он что, призывает к терроризму?! Чтобы кто-то сжег Москву? – заявил Свищев. – Мне кажется, что при подъеме тяжелых весов у него что-то оборвалось в мозгах. Пусть займется своим личным здоровьем. Если ты ненавидишь Россию, зачем ты сюда приехал?"

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