Ургант высмеял предложение депутатов Госдумы штрафовать футболистов сборной России

Депутаты Госдумы РФ нашли способ улучшить результаты своей сборной / Фото: Коллаж: Сегодня
По словам шоумена, благодаря плохой игре футболистов с двухглавой птицей на груди, можно будет увеличить поступления в российский бюджет. Но справится ли они с поставленной задачей?
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"В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России. Вот это новость. Вот это хорошая новость.
В таком случае надо, получается, чтобы наша сборная только проигрывала. Справятся ли они? Получается, если они проигрывают, будет больше поступлений в бюджет.
А штраф-то можно ввести не только для сборной России по футболу. У нас, например, сборная России по серфингу вообще никогда ничего не выигрывала. А есть ли у нас вообще сборная по серфингу? Создадим, обложим штрафами. Поднимем Россию!", – цитирует Урганта championat.com.
Напомним, ранее Ургант высмеял Россию за поражение от Хорватии. По словам шоумена, мячом в свои ворота защитник сборной РФ Федор Кудряшов попадает лучше, чем в ворота своего дома – на машине.