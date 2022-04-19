Унижение без Роналду: Ливерпуль уничтожил Манчестер Юнайтед и возглавил АПЛ

Ливерпуль продолжает борьбу за победу в АПЛ / Фото: Getty Images

Сегодня состоялся перенесенный поединок 30 тура АПЛ, в котором Ливерпуль принимал Манчестер Юнайтед. Самые титулованные команды Англии преследуют разные цели в этом сезоне.

Мерсисайдцы ведут борьбу за чемпионство, отставая от Манчестер Сити всего на один балл. Юнайтед же старается попасть в ТОП-4, чтобы быть представленным в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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"Красные дьяволы" не могли рассчитывать в принципиальном дерби на свою главную звезду. Вчера Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына, из-за чего клуб дал португальцу возможность провести время с семьей.

Ливерпуль же подошел ко встрече в оптимальной форме и составе и сполна этим воспользовался. Уже до перерыва в ворота Де Хеа влетело два мяча, хотя могло и больше.

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В первом случае МЮ прозевал контратаку, в ходе которой Мане выложил Луису Диасу мяч "на блюдечке" и тот расстрелял ворота гостей. А в середине тайма Садио красиво ассистировал Салаху, разрезав пасом половину обороны манкунианцев.

Вторая половина встречи прошла спокойнее. Манчестер постарался навязать контригру, а Ливерпуль уже начал экономить силы. И даже при таком раскладе мерсисайдцы сумели довести дело до разгрома. Забили Мане и вновь Салах, которые удачно воспользовались обрезками МЮ и быстрыми контратаками.

Ливерпуль поднимается на первую строчку в АПЛ, однако Ман Сити свой поединок проведет лишь завтра. Юнайтед же понижает свои шансы на топ-четверку. До Тоттенхэма всего три очка, но "красные дьяволы" сыграли больше матчей, чем "шпоры" или Арсенал.

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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 4:0

Голы: Луис Диас, 5, Салах, 22, Мане, 68, Салах, 85.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо (Милнер, 86), Хендерсон, Алькантара (Кейта, 80) – Луис Диас (Жота, 70), Мане, Салах.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Джонс (Санчо, 46), Магуайр, Линделеф, Далот – Матич, Погба (Лингард, 10) – Фернандеш, Эланга (Мэйбри, 84) – Рэшфорд.

Предупреждения: Кейта – Мэйбри, Фернандеш.