Уникальная оценка за матч Шахтер – Реал: лучший и худший игроки

Бензема был в Киеве в ударе / Фото: Reuters

По итогам матча третьего тура ЛЧ на НСК "Олимпийский", в котором Шахтер проиграл Реалу 0:5, аналитический портал WhoScored признал лучшим игроком матча форварда гостей Карима Бензема.

Французский нападающий, на счету которого пятый гол в этой встрече, получил уникальную оценку – 10 из 10 возможных.

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ОЦЕНКИ ИГРОКАМ РЕАЛА

При этом самая низкая оценка из всех футболистов, участвовавших в игре, досталась защитнику Шахтера Сергею Кривцову (5,2). Именно он срезал мяч в свои ворота в борьбе с Бензема, что положило начало победе Реала.

Правда, по мнению тренера "горняков" Роберто Де Дзерби, в том моменте Бензема был в чистом офсайде.

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ОЦЕНКИ ИГРОКАМ ШАХТЕРА

Напомним, в параллельном матче группы D Интер обыграл дома Шериф 3:1.

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С одним очком после трех туров Шахтер рискует остаться без еврокубковой весны.