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2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
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Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Уникальная оценка за матч Шахтер – Реал: лучший и худший игроки

Олег Люлька
20 октября, 10:29
Худшим игроком поединка Лиги чемпионов в Киеве аналитики признали капитана Шахтера Кривцова, а лучшим – капитана Реала Бензема

Бензема был в Киеве в ударе / Фото: Reuters

По итогам матча третьего тура ЛЧ на НСК "Олимпийский", в котором Шахтер проиграл Реалу 0:5, аналитический портал WhoScored признал лучшим игроком матча форварда гостей Карима Бензема.

Французский нападающий, на счету которого пятый гол в этой встрече, получил уникальную оценку – 10 из 10 возможных.

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ОЦЕНКИ ИГРОКАМ РЕАЛА

При этом самая низкая оценка из всех футболистов, участвовавших в игре, досталась защитнику Шахтера Сергею Кривцову (5,2). Именно он срезал мяч в свои ворота в борьбе с Бензема, что положило начало победе Реала.

Правда, по мнению тренера "горняков" Роберто Де Дзерби, в том моменте Бензема был в чистом офсайде.

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ОЦЕНКИ ИГРОКАМ ШАХТЕРА

Напомним, в параллельном матче группы D Интер обыграл дома Шериф 3:1.

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С одним очком после трех туров Шахтер рискует остаться без еврокубковой весны.

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