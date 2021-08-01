Уничтожение новичков! Динамо по-чемпионски разбирается с Вересом

Киевская команда решила вопрос о победителе поединка еще до перерыва и с победы стартовала в УПЛ

Динамо оказалось сильнее Вереса / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В пятницу стартовал 2 тур чемпионата Украины, а сегодня состоялись три поединка УПЛ. Центральной игрой дня была встреча Динамо и Вереса на НСК Олимпийский.

Для киевлян это был первый поединок сезона. Мирча Луческу решил сыграть без номинальных форвардов, с Гармашем на острие. Более того, на замене был из нападающих лишь Владислав Кулач. Впрочем, это не помешало киевлянам на старте поединка оглушить новичка УПЛ.

Уже к шестой минуте на табло горел счет 2:0. Сначала Попов воспользовался удачной скидкой Караваева после подачи углового и вколотил мяч в сетку. А уже спустя минуту Гармаша никто не накрыл, когда Денис точно замыкал подачу Тымчика с фланга.

По сути, игра была сделана уже до перерыва. На 42 минуте защитники не помешали Тымчику спокойно ворваться в штрафную гостей, подстроится под мяч и поразить ближний угол ворот Когута.

Был и неприятный момент для Динамо. В середине первого тайма автор первого гола Попов получил травму и вынужден был уступить место на поле Забарному.

Верес же почти не предлагал контригру, лишь изредка добираясь до чужих ворот. Самый опасный момент для ровенцев был в середине второго тайма, когда Бущан с трудом перевел в штангу удар Панасенко.

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Был правда и гол в ворота Бущана, который Махнев забил после подачи со штрафного. Правда, судья зафиксировал офсайд у защитника гостей. Динамо хотело доводить счет до еще более крупного, но Когут парировал удары Сидорчука и Кулача.

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Правда, своего добился таки Цыганков. Вингер вышел на замену и заработал пенальти после подката Немчанинова в своей штрафной. Сам же Виктор и исполнил приговор.

Киевляне набирают первые три балла в чемпионате и готовится к сложнейшему выезду к Заре через неделю. Верес же ожидает гостевая битва с Рухом.

Динамо – Верес 4:0

Голы: Попов, 5, Гармаш, 6, Тымчик, 42, Цыганков, 86 (пен.)

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов (Забарный, 34), Сирота, Миколенко – Андриевский (Сидорчук, 46), Буяльский – Караваев (Цыганков, 46), Шапаренко, Де Пена (Родригес, 46) – Гармаш (Кулач. 63).

Верес: Когут – Солдат, Мирошник, Гончаренко (Махнев, 63), Немчанинов – Е. Пасич (Дахновский, 46), Полюлях (Панасенко, 46), Кучеров, Г. Пасич – Сергийчук (Шестаков, 46), Гегедош (Гечев, 56).

Предупреждения: Немчанинов.

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