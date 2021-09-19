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Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
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Умер лучший бомбардир Англии и чемпион мира по футболу 1966 года

Сергей Шаховец
19 сентября, 14:30
Звезда сборной Англии и Тоттенхема ушел из жизни в возрасте 81 года

Джимми Гривз

Сегодня, 19 сентября, скончался легендарный английский футболист Джимми Гривз, информирует официальный сайт Тоттенхема.

"Нам очень грустно узнавать о кончине великого Джимми Гривза — не только лучшего бомбардира в истории Тоттенхэма, но и лучшего форварда, которого когда-либо видела эта страна.

37 голов в чемпионате, которые он забил в сезоне 1962/63, по сей день остаются нашим рекордом для любого игрока за один сезон", – сообщил официальный сайт "шпор".

Джимми Гривз выигрывал чемпионата мира в 1966 году в составе сборной Англии, за которую забил 44 гола в 57 матчах.

Легендарный футболист наиболее известен по выступлениям за Тоттенхем и Челси. В составе "шпор" Гривз выигрывал Кубок обладателей кубков в 1963 году.

Он шесть раз становился лучшим бомбардиром Первого дивизиона Футбольной лиги, что является рекордным достижением в истории английского футбола. Джимми Гривз – лучший бомбардир в истории высшего дивизиона чемпионата Англии (357 голов).

Кроме Тоттенхема и Челси, Гривз выступал за Милан, Вест Хэм и ряд других британских клубов.

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