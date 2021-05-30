Умер 19-летний гонщик. После жуткой аварии на мотоцикле его пытались спасти врачи

Юный пилот команды Saxon Carxpert PrustelGP Джейсон Дюпаскье не справился с управлением на повороте и без сознания покинул трассу. Но медики оказались бессильны

Джейсон Дюпаскье/Фото motogp.com

Швейцарский гонщик команды Saxon Carxpert PrustelGP 19-летний Джейсон Дюпаскье, попавший под колеса мотоцикла во время квалификации чемпионата Moto3 в Муджелло, скончался в больнице от полученных травм. Авария в Италии стала для него фатальной, несмотря на все старания врачей.

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Дюпаскье упал со своего мотоцикла на 9-м повороте трассы, после чего попал под колеса соперника — Аюму Сасаки, который просто не мог избежать столкновения. Прибывшие на место аварии медики в течение получаса оказывали помощь пострадавшему, после чего он был доставлен в больницу во Флоренции на вертолете.

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На момент госпитализации состояние Дюпаскье оценивалось как очень тяжелое. По неофициальным данным из Twitter некоторых репортеров, 19-летний швейцарец находился в операционной неврологического отделения в тяжелом состоянии. Персонал больницы готовится к операции. Но, как сообщает autosport.com, спасти парня не удалось. Он скончался от полученных травм.

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