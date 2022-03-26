Ультрас Динамо командует полком "Азов". За что "Редис" получил звание Герой Украины

Ультрас Динамо Денис Прокопенко - Герой Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Командир отдельного отряда специального назначения "Азов" Денис Прокопенко 19 марта получил звание Герой Украины – за защиту Мариуполя от атак российских орков.

Владимир Зеленский принял решение о присвоении высокого звания "за мужество, за эффективные действия по отражению атак врага, за защиту города-героя Мариуполя".

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"Я хочу отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя. Наш героический город, который переживает наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины".

Денис – активный болельщик Динамо. Из сообщения на сайте Ультрас киевского клуба:

"Денис "Редис" Прокопенко – Герой Украины! Легендарный командир полка "А", также представляющий нашу трибуну, получил эту самую высокую награду за мужество и эффективные действия по защите города Мариуполь. Мы очень гордимся Денисом и всем полком, который сейчас храбро защищает наши города. Слава Героям Украины".

Любопытно, что в 2019 году Денис Прокопенко не отдал честь Зеленскому на Майдане.

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24 августа 2019, в День Независимости, Денис получал из рук главы государства орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Он не выполнил военное приветствие. Поначалу это расценили как демарш, но позже появилось объяснение. Строевой устав обязывает отдавать честь военнослужащему, но не гражданскому лицу.

Несколько цитат Дениса Прокопенко:

"Полк "Азов" вместе с Вооруженными силами Украины, Национальной гвардией и другими силовыми структурами надежно обороняет город Мариуполь. Мы будем биться до последней капли крови" .

. " Нам не страшны, ни вражеские танки, ни ракетные удары, ни авиация . Я приказываю каждому бойцу полка "Азов" сражаться до последнего. Вместе к победе. Слава Украине".

. Я приказываю каждому бойцу полка "Азов" сражаться до последнего. Вместе к победе. Слава Украине". "Враг нарушает правила войны, обстреливая гражданских людей и разрушая инфраструктуру города. Действия врага фактически являются геноцидом жителей Мариуполя ".

". "Мы выполняем свой долг военных, наши воины мужественно борются. Призываем закрыть небо над Украиной, предоставить современное оружие и организовать гуманитарную помощь для гражданских людей в Мариуполе. В этот исторический момент должны остановить агрессора вместе".

Интересно, что Денис Прокопенко в конце 2021 года спрогнозировал полномасштабное вторжение российских войск.

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Обращение Дениса Прокопенко ко Дню добровольца (14 марта):