Украины обставила Россию в боевом самбо на чемпионате Европы

Украинские спортсмены привезли из Лимассола, где проходило европейское первенство, почти полтора десятка наград – 6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых

Украинская победа на чемпионате Европы / Фото: Федерация самбо Украины

В кипрском Лимассоле завершился чемпионат Европы по самбо. Сборная Украины завоевала 14 медалей (6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых), в общем медальном зачете уступив России (10-3-3), но при этом выиграв командный зачет в разделе "Боевое самбо", оставив за своей спиной как раз сборную РФ.

Об этом сообщает сайт Федерации самбо Украины.

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Золотые медали в составе сборной Украины выиграли: Мария Буек (спортивное самбо, до 50 кг), Кристина Бондарь (спортивное самбо, до 54 кг), Ярослав Давидчук (спортивное самбо, до 98 кг), Владислав Руднев (боевое самбо, до 79 кг), Петр Давиденко (боевое самбо, до 88 кг), Анатолий Волошинов (боевое самбо, до 98 кг).

Серебряные: Галина Ковальская (спортивное самбо, до 80 кг), Александр Воропаев (боевое самбо, до 64 кг), Размик Тоноян (боевое самбо, более 98 кг).

Бронзовые: Юлия Гребеножко (спортивное самбо, до 65 кг), Екатерина Москалева (спортивное самбо, до 72 кг), Анастасия Комович (спортивное самбо, 80 кг), Дмитрий Евдошенко (спортивное самбо, до 64 кг), Роман Труш (спортивное самбо, до 71 кг).

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