Украинскому спринтеру не хватило тысячных секунды до полуфинала Олимпиады!

На Олимпийских играх в Токио прошла квалификация в беге на 200-метровке у мужчин, где Украину представлял только опытный Сергей Смелик

Сергей Смелик на Олимпиаде боролся до последнего / Фото: Reuters

34-летний Смелик хорошо смотрелся в своем забеге, где занял четвертое место. Но украинец проиграв финиш, и это стоило ему выхода в следующий раунд. Ранее две украинки под ужасным ливнем добежали до финала Токио на 400 м с барьерами.

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В Токио спринтер Смелик показал свой лучший результат в этом сезоне на 200-метровке – 20,53 секунды, но стал только 17-м в итоговом протоколе и не прошел в полуфинал японской Олимпиады.

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Фото Reuters

Сергею не повезло попасть в один из сильнейших забегов, поскольку еще восемь участников полуфинала прошли дистанцию медленнее украинца, но отобрались напрямую. А чтобы добраться по времени Смелику не хватило тысячных секунды.

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