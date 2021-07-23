Украинского тренера выгнали из Беларуси

Роман Григорчук покинул пост наставника солигорского Шахтера после того, как возглавляемая им команда проиграла дома в Лиге конференций люксембургской Фоле 1:2

Роман Григорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

После сенсационного поражения от Фолы состоялась встреча Романа Григорчука с руководством солигорского Шахтера. На ней стороны пришли к общему решению о прекращении сотрудничества.

Вместе с Романом Григорчуком клуб покидают и его помощники.

Об этом сообщает официальный сайт белорусского Шахтера.

Отметим, что неделей ранее команда из Солигорска вылетела в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов от болгарского Лудогорца.

Между тем во втором отборочном раунде Лиги конференций у Шахтера еще есть шанс исправить ситуацию в повторном матче с Фолой, на ее поле, 29 июля. Боссы солигорского клуба рассчитывают, что это удастся благодаря смене тренера.

Роман Григорчук / Фото: AFP

Реклама

Роман Григорчук

Напомним, что экс-коуч одесского Черноморца Роман Григорчук возглавил команду из Солигорска в сентябре прошлого года, сменив на этом посту другого украинца Юрия Вернидуба, также провалившегося в еврокубках.

Под руководством Григорчука Шахтер удачно выступал во внутренних соревнованиях – стал чемпионом Беларуси-2020, лидировал в нынешнем первенстве страны – но фиаско в еврокубках специалисту не простили.

Добавим, что полтавская Ворскла накануне в Лиге конференций на последних секундах упустила победу над финским клубом КуПС, сыграв на его поле вничью 2:2.