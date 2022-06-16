Украинского мошенника выгнали из UFC

Аскар Можаров больше не будет драться в UFC

В начале июня украинский боец смешанного стиля Аскар Можаров дебютировал в UFC. В первом раунде проиграл Алонзо Менифилду. Как оказалось, это был его последний бой в самом престижном бойцовском чемпионате. Украинца выгнали.

Дело в том, что Аскар попал в очень неприятную историю. В преддверии поединка боец был уличен в фальсификации.

Реклама

Выяснилось, что украинец ранее проводил поединки под именем Артура Садкова в Китае. Там он проиграл много боев, но решил это скрыть, чтобы получить лучший контракт. Поэтому стал выступать, как Аскар Можаров, обнулив свои поражения.

Можаров проиграл нокаутом в первом раунде / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы писали, что в России могут убить за поцелуй. Боец ММА Шарапутдин Магомедов избил мужчину в торговом центре лишь из-за того, что тот поцеловал свою девушку.