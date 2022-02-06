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Украинский прыгун показал лучший результат, но золото Олимпиады досталось японцу

Сергей Шаховец
6 февраля, 16:10
На Олимпийских играх в Токио завершились финальные соревнования по прыжкам с трамплина

У Кобаяси - золото, у Марусяка - один из лучших результатов Украины в истории Олимпиад / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 6 февраля, состоялся финальный этап мужских соревнований по прыжкам с обычного трамплина на Олимпийских играх-2022.

Олимпийское золото выиграл спортсмен из Японии Рею Кобаяси, продемонстрировавший результат 275 баллов.

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Серебро у австрийца Мануэля Феттнера (270,8), а замкнул тройку призеров поляк Давид Кубацкий (265,9).

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Отметим, что украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк показал второй топ-результат Украины в истории Олимпиад в прыжках с трамплина.

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Евгений в лучшей попытке прыгнул на 91,5 метра и заработал за свою попытку 97,4 балла. Украинец показал 47-й результат в финальном соревновании.

Стоит отметить, что по итоговому месту украинец уступил только Виталию Шумбарцу, ставшему 45-м на Олимпиаде-2010. Однако Марусяк сумел опередить Владимира Бощука – своего тренера, занявшего в Ванкувере 50-е место.