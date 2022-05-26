28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Украинский олимпиец помогал фашистам обстреливать Чугуев

Павел Василенко
26 мая, 17:41
Бывший тяжелоатлет Геннадий Красильников арестован за корректировку огня для армии РФ

Геннадий Красильников оказался предателем Украины

Россия уже четвертый месяц продолжает атаковать Украину, обстреливая ракетами и оккупируя территории. Впрочем, наша армия дает достойный отпор фашистам.

Недавно был освобожден город Чугуев в Харьковской области. А на днях в городе были задержаны четверо диверсантов, которые помогали оккупантам в атаках на город.

Реклама

Читайте также: В "ДНР" мобилизовали двух известных футболистов

Одним из них оказался известный украинский тяжеловес Геннадий Красильников. Спортсмена обвиняют в работе корректировщиком огня для армии РФ.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика

Реклама

Его и еще троих преступников сотрудники правоохранительных органов вывели из подвала. Отметим, что еще восемь лет назад Красильников был волонтером в зоне АТО, помогая с эвакуацией населения.

Читайте также: УАФ выставит счет оккупантам за разбомбленные стадионы

Отметим, что Геннадий – мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. Он дважды представлял Украину на летних Олимпийских играх в супертяжелой категории, занимая 9 и 4 место в финальном зачете.