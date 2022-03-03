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"Украинский народ должен гордиться Усиком". Отец Фьюри в восторге от мужества украинца

Сергей Шаховец
3 марта, 13:36
Война России против Украины отодвинула на второй план все спортивные события. Долгожданный реванш Усик – Джошуа скорее всего будет перенесен на более поздние сроки

Отец Цыганского короля восхищается мужеством украинских боксеров / Фото: Getty Images, Instagram, Коллаж: Сегодня

Отец чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьри Джон Фьюри прокомментировал решение Александра Усика вступить в тероборону и высказался о поединке с Джошуа.

"Если не будет нормализации отношений между Украиной и Россией в ближайшее время, я не думаю, что мы увидим реванш между Усиком и Джошуа. Это невозможно, потому что Александр сейчас бегает с автоматом и защищает свою страну. Что ж, он должен это делать. Он защищает свою страну, как и братья Кличко.

В этой ситуации его мысли не будут заняты Энтони Джошуа. Он будет занят защитой своей территории. Украинский народ должен гордиться Усиком", – цитирует Фьюри-старшего fightnews.info.

Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми / Фото: Twitter

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Отметим, что сам Энтони Джошуа готов ждать Усика с войны. Пока украинский чемпион защищает Украину от российских захватчиков, Эй-Джей проведет промежуточный бой.