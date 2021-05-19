Украинский клуб узнал своих соперников по группе Лиги чемпионов

Чемпион Украины ХК Донбасс сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, стартует турнир 26 августа, для выхода в плей-офф нужно занять первое или второе место

Донбасс-1 с трофеем / Фото: официальный сайт УПЛ

Донецкий Донбасс в этом сезоне впервые в своей истории выступит в хоккейной Лиге чемпионов. Действующий чемпион Украины сегодня узнал соперников по групповому этапу турнира.

Донбасс попал в группу G, где сыграет против таких команд:

Клагенфурт (Австрия).

Руан (Франция).

Рунгстед Сайер Кэпитал (Дания).

Пройдет групповой турнир Лиги чемпионов с 26 августа по 13 октября. Команды сыграют в два круга, по две лучшие из группы выйдут в плей-офф.

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Домашние матчи Донбасс будет проводить на льду киевского Дворца спорта.

Напомним, что в нынешнем сезоне донецкая команда выиграла в восьмой раз чемпионат Украины, разгромив в финальной серии киевский Сокол – 4:0. Донбасс выигрывал Континентальный кубок в 2013 году и выступал в КХЛ в сезонах-2012/13 и 2013/14.