Украинский грузин Долидзе по просьбе мамы побил полицейского в США на UFC 189

Многократный чемпион Украины Роман Долидзе третий раз выиграл в самом престижном промоушене смешанных единоборств, по очкам превзойдя аргентинца

Боец UFC Роман Долидзе / Фото: Twitter

Этой ночью в Лас-Вегасе состоялось очередное шоу по смешанным единоборствам под названием UFC Fight Night 189. Успешно провел свой поединок грузин Роман Долидзе, который в молодости начинал спортивный путь в Украине и проживал в Одессе. Сегодня 32-летний боец одержал третью победу в популярном промоушене. В марте же Долидзе впервые проиграл в UFC.

На этот раз Роман сражался с 28-летним Лауреано Старополи. Кстати, аргентинец перед приходом в единоборства работал полицейским! Грузин полностью контролировал ход схватки и взял верх по очкам. Все трое судей выставили оценки 30:27 в его пользу.

Смотрите видеозапись четвертого боя Долидзе в UFC.

После успешной дуэли Долидзе с улыбкой рассказал, что впервые привез в США свою семью. А в бою очень старался, насколько это возможно, сохранить свое лицо неприкосновенным: мол, мама очень просила. Теперь парень собирается с семьей побыть немного Штатах, а затем поедет в Европу.

Недавно Долидзе поддержал Украину в конфликте с Россией.

Напомним, Долидзе – чемпион мира и Европы по грэпплингу, 7-кратный чемпион Украины по грэпплингу, чемпион Украины по ММА и Free-Fight, чемпион мира по ММА. В 2018 году стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WWFC.

Подписал контракт с UFC, но был дисквалифицирован на год за употребление запрещенных препаратов, которые попали в организм с каплями для носа. В дебютном поединке в UFC в июле 2020-го Роман нокаутировал россиянина Хасида Ибрагимова.