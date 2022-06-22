Украинский футбол – это не только УПЛ. В каком формате пройдут Первая и Вторая лиги

Александр Каденко - президент ПФЛ

В конце августа должен начаться новый сезон УПЛ. Ожидается, что матчи чемпионата Украины будут проходить на территории нашей страны несмотря на военное положение.

Также ожидается возвращение футбола в Первой и Второй лигах. Предварительно, в каждой из них на старт выйдет по 16 команд. Глава ПФЛ Александр Каденко объяснил детали формата, по которому будут играться турниры.

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"Скорее всего, в Первой и Второй лиге будет формат с разделением на две группы по 8 команд в каждой. Общее количество участников – 16 команд в Первой лиге и 16 во Второй. Там еще есть разные варианты, но я пока не буду их озвучивать.

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Мы общались с клубами и обсуждали эти варианты. Будем ждать, когда клубы определятся, тогда уже сообщим. Пока я не готов сказать, будет ли классический формат проведения соревнований. Я не почувствовал, что большинство клубов поддерживают классический вариант".

Напомним, что по итогам прошлого сезона в УПЛ поднялись Металлист и Кривбасс. При этом во второй дивизион никто не вылетел. Снявшиеся с розыгрыша Десна и Мариуполь остались с правом возвращения в элитный дивизион через год.